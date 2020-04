Casa di riposo organizza ‘virusotto’, risottata in piena emergenza: “Operatori e ospiti contagiati” (Di sabato 11 aprile 2020) Casa di riposo. Una risottata tutti insieme, senza mascherine e protezioni, con il discutibile nome di ‘virusotto’. È l’incredibile evento organizzato in una Casa di riposo di Saronno, in provincia di Varese, lo scorso 5 marzo, quando già il coronavirus mieteva vittime da due settimane in Lombardia. Un mese dopo nella struttura sono decedute tre persone con tampone confermato di covid-19, altre sono in isolamento con sintomi. Il sindacato denuncia quattro operatori contagiati. Il direttore, si difende: “Nessuno si è contagiato quel giorno, il virus è entrato dopo”. Intanto nessuno sa quanti siano i positivi. “Abbiamo chiesto ad Ats 97 tamponi, ma ce ne hanno dati solo 20 per il personale e non li hanno ancora eseguiti”. Il 5 marzo, quando l’emergenza coronavirus sconvolgeva la Lombardia da ormai due settimane, ... Leggi su limemagazine.eu Anziani morti nelle Rsa - aperta inchiesta per epidemia colposa nella casa di riposo di Mediglia

