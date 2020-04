Buoni spesa, il Comune di Napoli invia i primi 5000 PIN (Di sabato 11 aprile 2020) Nelle prossime ore saranno inviati i primi 5000 PIN agli aventi diritto ai Buoni spesa, che potranno recarsi nei supermercati e punti vendita convenzionati. Sono oltre 14000 le richieste di buono spesa arrivate al Comune di Napoli di cui 1873 provenienti da residenti nati all’estero e 858 provenienti da CAF aderenti all’iniziativa della Giunta de Magistris. Sono state già verificate oltre 12.000 domande e ne sono state respinte 33 perchè i richiedenti percepiscono il REI e 420 perchè percettori del Reddito di cittadinanza. Come funziona Inoltre è in fase di ultimazione la formazione ai punti vendita che si sono convenzionati con il Comune per l’accettazione del buono spesa e nelle prossime ore saranno inviati i primi 5000 PIN agli aventi diritto, che potranno recarsi nei supermercati e punti vendita, tenendo conto della distribuzione ... Leggi su 2anews Zocchi : evitare perdite di tempo su buoni spesa

Altamura - le immagini della fila per i buoni spesa

2' di lettura 11/04/2020 - Sono stati consegnati dagli agenti della Polizia Locale i primi buoni spesa alimentari riservati ai cittadini di Jesi che ne avevano fatto domanda e che si trovavano ai ...

Ringrazio ancora i volontari della Protezione Civile del comune che stanno svolgendo numerosi servizi come il recapito dei farmaci e della spesa e la collaborazione nella raccolta delle domande per i ...

