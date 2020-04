Ascolti TV Social Auditel 11 aprile 2020 | Ciao Darwin 8 primo trend | L’Allieva raggiunge

Leggi su spettacoloitaliano

(Di domenica 12 aprile 2020)11: Altro recordper l'Allieva su Rai Premium con #iorestoacasaconlallieva dietro soltanto asu Canale 5si conferma il programma più twittato suicon +5.000 Tweet con l’hashtag #. Altro recordper le repliche de l’Allieva su Rai Premium. Gli episodi 6-7 della fiction con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi hanno registrato oltre mezzo milione di telespettatori (626.000). L’hashtag #iorestoacasaconlallieva ha raggiunto alle ore 23 la seconda posizione neling topic con +2.000 Tweet, in aggiunta all’hashtag #lallieva con +1.500 Tweet. Sempre in ottica dei canali alternativi, tra le prime dieci tendenze anche #ItaliaFrancia su Mediaset Extra con Emozioni Mondiali. Odi Et Amo, #iorestoacasaconlallieva ha raggiunto il secondo posto nelle tendenze italiane#LAllieva ...