Alba Parietti piange la morte di un amico per Coronavirus: “Deceduto in solitudine, senza carezze” (Di sabato 11 aprile 2020) È un giorno doloroso per Alba Parietti. Il padre di un caro amico di suo figlio è morto dopo aver contratto il Coronavirus. La showgirl, in un post pubblicato sui social, ha spiegato che l'uomo era stato ricoverato una settimana fa. Questa mattina è deceduto in solitudine, senza le carezze e il conforto dei suoi cari. Leggi su gossip.fanpage Lutto per Alba Parietti - lo sfogo : “Smettetela di minimizzare - è vergognoso”

Alba Parietti - lutto improvviso : “Quasi tutti rischiamo la morte”

Coronavirus - Alba Parietti in lutto : “La fine che nessuno dovrebbe fare” (Di sabato 11 aprile 2020) È un giorno doloroso per. Il padre di un carodi suo figlio è morto dopo aver contratto il. La showgirl, in un post pubblicato sui social, ha spiegato che l'uomo era stato ricoverato una settimana fa. Questa mattina è deceduto inle carezze e il conforto dei suoi cari.

Prometeo_65 : RT @TerreImpervie: Selvaggia Lucarelli: 'Johnson viva per raccontare al gregge cos'è il virus' (Adnkronos) Pareri sempre più interessanti,… - zazoomnews : Lutto per Alba Parietti lo sfogo: “Smettetela di minimizzare è vergognoso” - #Lutto #Parietti #sfogo: #“Smettetela - zazoomblog : Lutto per Alba Parietti lo sfogo: “Smettetela di minimizzare è vergognoso” - #Lutto #Parietti #sfogo: #“Smettetela - bnotizie : Coronavirus, Alba Parietti in lutto: `La fine che nessuno dovrebbe fare` - bnotizie : Alba Parietti, grave lutto per la showgirl: `Una sofferenza atroce` -