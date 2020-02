Elodie sulla sorella Fey: “Ho capito fosse omosessuale prima di lei” (Di venerdì 28 febbraio 2020) Reduce dalla sua recente partecipazione al Festival di Sanremo 2020, la splendida Elodie Di Patrizi ha deciso di raccontarsi in una lunga intervista. La giovane artista ha così parlato del suo successo ma anche dell’amore per il rapper Marracash, nonché degli affetti della sua vita privata. In questo contesto, l’ex protagonista di Amici ha anche citato sua sorella minore Fey, che ha definito come “quasi una figlia”. Elodie: le parole sulla sorella minore In merito all’infanzia vissuta dalle due sorelle, Elodie ha dunque raccontato come Fey fosse sin da piccola l’opposto di lei. “Studiava, non beveva, non fumava e faceva sport. Mi sono sempre occupata di lei, oggi è quasi una figlia”. La cantate ha poi aggiunto un elemento importante in merito alla vita privata di Fey. “Che fosse omosessuale l’ho capito prima di lei. È stato un percorso lungo, ma nella ... Leggi su notizie

stanzaselvaggia : Marco Masini ha fatto una battuta a Elodie sulla magrezza che è diventata la polemica che conosciamo. Marco Masini,… - Flattaccio : @AcidoRatto @robertosil8 @matteosalvinimi Ah, quindi i soldi che pago sulla benzina sono per il calendario di Elodie? ?? - zazoomnews : Elodie, la verità sull’infanzia e sulla sorella: “l’ho capito prima di lei” -