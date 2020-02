Vanessa Bryant crolla sui social: "Il mio cervello ​rifiuta di accettare che Kobe e Gigi siano morti" - (Di martedì 11 febbraio 2020) Novella Toloni La moglie del campione di basket, morto nel tragico schianto del suo elicottero insieme alla figlia tredicenne e ad altre sette persone, ha pubblicato su Instagram un nuovo drammatico messaggio che parla della sua incapacità di accettare la dolorosa perdita Vanessa Bryant si è aperta sul terribile momento che sta vivendo dopo la drammatica morte del compagno, il campione di basket Kobe Bryant e della figlia Gianna. La donna, dopo un primo messaggio pubblicato a fine gennaio, è tornata sui social network per esternare tutto il suo dolore, incapace di superare il duplice lutto avvenuto in seguito al tragico incidente del 26 gennaio scorso. Kobe Bryant ha perso la vita nello schianto del suo elicottero e insieme a lui sono morti anche la figlia Gianna Maria, 13 anni, e altre sette persone. Un lutto che Vanessa, moglie e madre, non riesce ad elaborare e sui social ... ilgiornale

