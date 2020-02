Smog Milano: PM10 oltre i limiti anche ieri (Di martedì 11 febbraio 2020) anche nella giornata di ieri si sono registrati livelli di PM10 oltre i limiti a Milano: secondo Arpa Lombardia, le 4 centraline attive in città hanno rilevato tra i 63 (Pascal) e i 96 (Marche) microgrammi per metro cubo contro i 50 previsti come soglia massima. oltre la soglia consentita anche località nella provincia del capoluogo lombardo: 72 microgrammi a Pioltello-Limito, 62 a Cassano d’Adda, 61 a Turbigo e 76 a Magenta.L'articolo Smog Milano: PM10 oltre i limiti anche ieri Meteo Web. meteoweb.eu

