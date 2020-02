Sanremo: De Santis, ex direttrice di Rai 1, fa causa alla Rai (Di martedì 11 febbraio 2020) Il Sanremo delle polemiche non poteva concludersi che con una querela. Dopo il polverone su Amadeus prima ancora dell’inizio e il caso Morgan che ha tenuto banco alla fine, a sipario chiuso c’è una nuova bomba che si prepara ad esplodere. Ad innescarla è la ex direttrice di Rai 1 Teresa De Santis. causa alla Rai con un pool di consulenti e uno studio prestigioso La De Santis ha avviato una causa nei confronti della Rai per la sua esclusione al “Sanremo dei Record” che la ex direttrice dichiara di aver ideato. A presenziare le conferenze stampa celebrative che, giorno dopo giorno, hanno snocciolato gli incredibili ascolti di questa edizione, è stato il nuovo direttore di Rai 1, Coletta (già in forza a Rai 3 ed apprezzatissimo per il suo operato). Coletta ha sempre specificato di aver avuto un ruolo marginale nell’organizzazione di questa edizione e non si è mai intestato i meriti ... thesocialpost

