Razzie Awards 2020, le nomination dei peggiori film dell'anno (Di martedì 11 febbraio 2020) Dopo il meglio, arriva il peggio, del cinema naturalmente. I Razzie Awards 2020, infatti, sono pronti a incoronare il peggio del cinema del 2019, cominciando con la rottura della tradizione secondo cui la cerimonia che assegna i Golden Raspberry in genere anticipa i premi dell'Academy. In occasione della loro 40°edizione, i Razzie hanno deciso di prendere temporalmente le distanze dagli Oscar 2020, «rei» di aver anticipato la cerimonia rispetto al consueto calendario di febbraio. Per questo motivo, alla vigilia della notte dell'Academy, sono state rivelate le nomination ai Razzie Awards 2020. Le candidature del peggio del cinema 2019 per ora indicano tre film in particolare, cioè Cats, Rambo: Last Blood e A Madea Family Funeral di Tyler Perry. Non stupisce che l'adattamento cinematografico del musical ad opera di Tom Hopper abbia ... gqitalia

