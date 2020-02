Polignano a Mare, attimi di panico, giovane donna tenta di suicidarsi lanciandosi da una scogliera in mare (Di martedì 11 febbraio 2020) Non si conoscono le generalità della giovane donna che ieri ha tentato di suicidarsi lanciandosi nel vuoto dalla scogliera che si trova nelle vicinanze del museo di Pino Pascali. Non è dato sapersi i motivi che hanno spinto la donna a compiere l’estremo gesto. Per fortuna sono intervenuti rapidamente i vigili del Fuoco di Polignano e la guardia costiera di Monopoli che sono riusciti a trarre in salvo la donna. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che ha trasportato la donna in ospedale per gli opportuni accertamenti. baritalianews

