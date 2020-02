Pietro Delle Piane entra al GF VIP e avverte la Elia “Stai attenta, cercheranno di farci litigare” (Di martedì 11 febbraio 2020) Dopo essere stato paparazzato con una bionda dapprima misteriosa, Pietro Delle Piane è diventato un personaggio molto discusso nella casa del GF VIP. Il fidanzato di Antonella Elia, infatti, ricopre un ruolo importantissimo nella vita della donna che si è sempre dichiarata innamoratissima del suo uomo. Nella puntata del 10 febbraio l’attore è entrato in casa per un chiarimento con la compagna. Le foto compromettenti di Pietro Delle Piane e la macchina della verità Fino al primo ingresso di Pietro Delle Piane nella casa, l’uomo sembrava innamoratissimo di Antonella Elia. I due, infatti, si rivedevano dopo due settimane di lontananza e si sono scambiati il bacio più lungo della storia del GF VIP. Durante la puntata del 4 febbraio, però, l’Elia aveva visto Delle foto del settimanale Nuovo che paparazzavano il compagno con una donna misteriosa rivelatasi essere, poco dopo, ... kontrokultura

