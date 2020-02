Nina Moric: Luigi Favoloso “Ha fatto minacciare Fabrizio Corona!” (Di martedì 11 febbraio 2020) L’ex di Favoloso, Nina Moric, risponde alle accuse e a Live Non è la D’Urso dice che Mario ha fatto minacciare Fabrizio Corona, vediamo cosa è successo Non si fermano i botta e risposta fra Mario Luigi Favoloso e Nina Moric. La modella ha replicato alle sue accuse nel salotto di “Live Non è la D’Urso”. Ha anche rivelato che il suo ex ha perfino minacciato l’ex marito Fabrizio Corona. La Moric ha detto che è successo una settimana e ha fatto giungere le minacce all’ex marito tramite tre persone che lavoravano con lui. Tramite essi gli ha mandato a dire che presto andrà in carcere. Sconvolta da questa rivelazione fatta dalla Moric, Barbara D’Urso ha consigliato a Nina di non dire chi erano coloro che hanno fatto le minacce. La Moric ha però ribadito che sono stati tre dipendenti di Favoloso a fare le minacce a Fabrizio. Nina Moric contro Mario Luigi Favoloso La modella ha aggiunto che ... kontrokultura

KontroKulturaa : Nina Moric: Luigi Favoloso “Ha fatto minacciare Fabrizio Corona!' - - VJimmyV : Ora rivedo il video di Nina Moric che legge i messaggi al telefono altre venti volte e poi vado a letto. - fightandsmile : RT @beppecommenta: ma che bella coppia sarebbe Morgan e Nina Moric ? ???? #noneladurso -