Nasce il locale dove vengono venduti waffle a forma di pene: il successo è anche social (Di martedì 11 febbraio 2020) Cosa non si inventa per vendere. In quel di Madrid, in calle Barbieri, nel barrio de Justicia, è nato un negozio di dolci qunatomeno insolito. Si tratta infatti di una sorta di pasticceria in cui vengono vendute delle gaufre (dolci di origine belga, a volte anche conosciute come waffle) con una forma decisamente insolita: hanno … L'articolo Nasce il locale dove vengono venduti waffle a forma di pene: il successo è anche social NewNotizie.it. newnotizie

fisarlivorno : Pituca Wine PITUCAWine nasce da un nuovo concetto di locale che punta a proposte enologiche di alto livello qualit… - Pietro__Bruno : RT @meteo_calabria: - sardanews : Nasce la prima Agenzia di Sviluppo Locale dell’Oristanese -