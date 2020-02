Napoli, fuochi d’artificio in piena notte: la denuncia dei cittadini (VIDEO) (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Non solo per San Silvestro ma per qualsiasi tipo di ricorrenza a Napoli ormai è consuetudine accendere fuochi d’artificio anche in piena notte. La pratica abitudinaria non trova però appoggio in tutta la città e molti cittadini non ne possono davvero più di essere svegliati anche in tarda serata. Anche se normalmente servirebbero dei permessi per accendere fuochi pirotecnici in determinati giorni e in determinati orari a Napoli si continua a sparare ogni giorno. Al fine di festeggiare ogni tipo di anniversario o celebrazione. ”Si sparano i fuochi tutti i giorni e ad ogni ora. Sparare dei fuochi senza permessi ed in aree non adibite è illecito e quindi questa insana abitudine va contrastata e fermata.” Racconta così sui social il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. Lo stesso attraverso un diretta Facebook mostra come in ... anteprima24

