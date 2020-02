Meteo Catania domani mercoledì 12 febbraio | cieli coperti

Meteo - altro che 4 Febbraio : caldo incredibile in tutt’Italia - +27°C a Catania e +25°C a Pescara. Adesso clamoroso crollo di 20°C in poche ore [DATI] : Meteo – Talmente tanto caldo che qualcuno ne ha approfittato per prendere il sole in costume in spiaggia. Oggi in Sicilia le temperature massime hanno raggiunto valori eccezionali per inizio Febbraio: +27°C a Catania, Siracusa e Lentini, +26°C a Noto e Paternò, +25°C a Francofonte e Augusta, +24°C a Palermo, Termini Imerese, Mineo, Patti, Agira e Aidone, +23°C a Messina, Caltanissetta, Sciacca, Mussomeli, Caltagirone, Riposto, ...