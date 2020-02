Lotito, frecciata a De Laurentiis: “Io non prendo un euro come presidente della Lazio, come fanno altri…” (Di martedì 11 febbraio 2020) “Io sono un presidente che non percepisce un euro, al contrario di qualche mio collega. Uso la logica dell’imprenditore, non del prenditore”. Il collega di Claudio Lotito, anche se il presidente della Lazio non fa nomi, potrebbe tranquillamente essere Aurelio De Laurentiis. I compensi del cda del Napoli, infatti, composto anche dai tre figli Edoardo, Valentina e Luigi e la moglie Jacqueline, sfiorano i 5 milioni di euro. Lotito durante la ‘conviviale Interclub’, promossa dal Club Rotary Milano Porta Venezia parla del suo impegno economico nella Lazio e calca molto la mano su un punto che riguarda da vicino De Laurentiis, con il quale ha da sempre un rapporto controverso: “Io non prendo un euro, l’esempio è la cosa più importante. Nel mio primo cda entrai e chiesi i compensi degli amministratori. Mi dissero ad esempio che il presidente prendeva 500mila euro, l’ad 1 ... ilnapolista

