La marina americana entra a far parte degli eSports grazie all'accordo con DreamHack ed ESL (Di martedì 11 febbraio 2020) Nel 2018 l'esercito degli Stati Uniti aveva annunciato di aver composto la propria squadra eSports in modo da aumentare il numero dei reclutamenti, sceso drasticamente sotto le quote medie annuali. Recentemente anche la marina americana ha annunciato di aver deciso di entrare nel mondo degli eSports, questa volta non come partecipante, ma come partner di ESL North America e DreamHack.In qualità di partner ufficiale dei festival di DreamHack Anaheim e DreamHack Dallas, la marina opererà attraverso alcuni stand configurati con una linea LAN "in cui i fan potranno sfidare gli ufficiali e i veterani della marina e testare la propria abilità con diversi titoli". Anche i contenuti a marchio Navy saranno inclusi nelle trasmissioni di eventi DreamHack, con l'obiettivo di diventare "parte integrante dell'ecosistema degli eSports"."La marina è entusiasta di collaborare con DreamHack ed ESL ... eurogamer

