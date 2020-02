Inter, viola il Daspo e viene arrestato: in manette capo ultrà (Di martedì 11 febbraio 2020) capo ultrà della Curva Nord dell’Inter viene arrestato, ha violato il Daspo Inter-Roma e Inter-Atalanta sono le partite per cui Andrea Beretta, capo ultrà della Curva Nord, ha ricevuto il Daspo. Le due partite sono state disputate nel 2017, ma il capo ultrà dell’Inter non li ha rispettati. In occasione della partita di domenica, il … L'articolo Inter, viola il Daspo e viene arrestato: in manette capo ultrà proviene da www.inews24.it. inews24

internewsit : Inter-Milan, capo ultrà nerazzurro viola due Daspo: arrestato - - SCML27 : RT @infoitsport: Ex viola: Vecino via dall’Inter? A gennaio c’è mancato poco, la prossima estate… - phenixfree : @Vatenerazzurro1 Ti ricordo che quando l’Inter per sbaglio lo vinse alle buste lui chiese a tutti i costi di essere… -