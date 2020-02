Incendi in Australia: progetto di “citizen science” per comprendere l’impatto (Di martedì 11 febbraio 2020) Allo scopo di comprendere l’impatto della catastrofica ondata di Incendi che ha devastato l’Australia, un gruppo di scienziati ha lanciato un appello ai cittadini a partecipare a un progetto di “citizen science“, chiedendo di fotografare come gli habitat e la fauna stanno rispondendo ai roghi che in tre mesi hanno ridotto in cenere oltre 11 milioni di ettari di vegetazione. in base ai dati preliminari del governo, gli Incendi (quasi del tutto sotto controllo dopo le piogge torrenziali degli ultimi giorni) hanno fatto registrare gravi conseguenze in oltre la metà degli habitat di oltre 100 specie a rischio: si stima che siano morti oltre di un miliardo di animali e che alcune specie siano state spinte sull’orlo dell’estinzione. Il progetto, organizzato dal Centre for Ecosystem Science dall’University of New South Wales in Sydney, intende ... meteoweb.eu

GassmanGassmann : Cos’è?non si parla più degli incendi in Australia e va tutto bene? NON è così!! I segnali quotidiani che il clima s… - Lulu6759 : RT @GassmanGassmann: Cos’è?non si parla più degli incendi in Australia e va tutto bene? NON è così!! I segnali quotidiani che il clima sul… - cisivede3 : RT @GassmanGassmann: Cos’è?non si parla più degli incendi in Australia e va tutto bene? NON è così!! I segnali quotidiani che il clima sul… -