IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di mercoledì 12 febbraio 2020 (Di martedì 11 febbraio 2020) anticipazioni puntata n. 83 de Il PARADISO DELLE SIGNORE 4 di mercoledì 12 febbraio 2020: Clelia (Enrica Pintore) entra per la prima volta in contatto con Ennio (Tommaso Basili), un vecchio amico di Vittorio (Alessandro Tersigni). Il nuovo arrivato subisce immediatamente il fascino della Calligaris. Salvatore (Emanuel Caserio) parte per la Germania per avere notizie del padre. Agnese (Antonella Attili) si scusa con Armando (Pietro Genuardi) per essere stata così brusca nei suoi confronti. Marta (Gloria Radulescu) e Riccardo (Enrico Oetiker) riescono a convincere la zia Adelaide (Vanessa Gravina) a presiedere la giuria del concorso di San Valentino, di cui fa parte anche Federico Cattaneo (Alessandro Fella). Aumentano i sensi di colpa di Silvia (Marta Richeldi), che ancora non ha detto la verità alla sua famiglia. Il PARADISO DELLE SIGNORE: tutte le nostre news anche su Instagram ... tvsoap

