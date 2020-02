Il Governo salva il Comune di Napoli dal dissesto, la Lega attacca: Scandalo e vergogna (Di martedì 11 febbraio 2020) “Scandaloso e vergognoso”. I due aggettivi li usa un deputato campano della Lega, Gianluca Cantalamessa, per definire un emendamento al Milleproroghe, in commissione Bilancio alla Camera, con cui il Governo giallo-rosso potrebbe trovare a una soluzione per il rischio dissesto del Comune di Napoli e un brusco stop per l’amministrazione retta da Luigi de Magistris. Già nel 2018 con una prassi analoga il Comune era stato salvato dal debito di un Consorzio per il commissariato post terremoto ’80, ma allora si trattava solo di far accollare allo Stato quel debito; ora l’emendamento al Milleproroghe bloccherebbe fino all’anno prossimo gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale del 20 gennaio scorso, che ha confermato i rilievi della Corte dei Conti sul fatto che l’amministrazione non poteva utilizzare le anticipazioni di ... ildenaro

