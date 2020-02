Idee regalo San Valentino originali: quali scegliere (Di martedì 11 febbraio 2020) Mancano pochi giorni e gli innamorati di tutto il mondo sono pronti a giurarsi amore eterno e festeggiarlo con il partner. San Valentino cade il 14 febbraio ed è l’occasione per scambiarsi affetto, tenerezza e anche qualche pensierino. Per chi non sa ancora cosa fare e vuole essere originale, ecco alcune Idee regalo San Valentino da cui prendere spunto. San Valentino Il 14 febbraio si festeggia la festa degli innamorati. Le coppie celebrano questo santo e l’amore che provano per il partner. Molti ne approfittano per regalare doni, pensieri d’amore, ma anche regali originali e diversi dal solito. Prima che San Valentino diventasse la festa degli innamorati e delle coppie, i romani celebravano il rito di fertilità invocando la divinità Lupercus. La festa di Lupercus, simbolo di fertilità, non metteva d’accordo tutti, soprattutto la Chiesa che la considerava ... notizie

farmatreviolo : SAN VALENTINO 2020: tante IDEE REGALO e una giornata per te con i cosmetici NUXE e FILORGA, il 14 febbraio! - fortementein : Idee regalo San Valentino per lui, 10 consigli per stupirlo -