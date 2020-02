Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore insieme: festa scatenata per i 40 anni [FOTO] (Di martedì 11 febbraio 2020) Elisabetta Gregoraci compie 40 anni e lo fa in grande stile: la presentatrice, infatti, ha organizzato un mega party al Twiga, il locale del suo ex marito Flavio Briatore, con cui, nonostante il divorzio, è rimasta in ottimi rapporti. Elisabetta Gregoraci compie 40 anni, festa di compleanno con Briatore Lo scorso 8 febbraio Elisabetta Gregoraci ha compiuto 40 anni. La bellissima show girl ha festeggiato con tutti i suoi amici più cari: tra gli ospiti alla cena organizzata al Twiga di Monte Carlo, oltre suo padre e la sorella Marzia, erano presenti Michela Coppa, il pilota di Formula Uno Felipe Massa e la moglie, Victoria Silvsted, la stilista Elisabetta Franchi e molti altri. La showgirl ha scelto per la festa un mini abito bianco con trasparenze e ricami dorati. Ad intrattenere gli ospiti con la sua musica Gianluigi Lembo della Taverna Anema e Core di Capri. Il mega party della ... velvetgossip

