Dieta, sei segreti per iniziarne una e riuscire a seguirla (Di martedì 11 febbraio 2020) La Dieta è sempre difficile da cominciare. E, una volta scelto il regime alimentare da seguire, è ancora più complesso riuscire a mantenerlo. Gli scienziati, però, hanno studiato i comportamenti delle persone che ce l’hanno fatta: ne hanno dedotto sei trucchi, che potrebbero aiutare ciascuno di noi a tenere duro e a perseverare nella Dieta che ci aiuterà a ritrovare il peso forma. I sei consigli sono descritti in un articolo che è stato pubblicato di recente sulla rivista Obesity (lo studio è stato finanziato in parte da Weight Watchers, programma per la perdita di peso). La ricerca ha esaminato le abitudini dei 4.786 partecipanti al programma che sono stati in grado di perdere almeno 9 chili (in realtà hanno perso circa 24 chili, in media) da quando hanno iniziato la loro Dieta. Queste persone sono riuscite anche a mantenere il nuovo peso ... gqitalia

