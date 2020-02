Coronavirus, la vita a Wuhan: strade deserte e cittadini chiusi in casa con le mascherine. “Tutti cercano di evitare anche le comunicazioni” (Di martedì 11 febbraio 2020) Dopo lo scoppio dell’epidemia di Coronavirus, sulla città cinese di Wuhan è sceso il silenzio. Le strade sono deserte, e gli abitanti restano in casa indossando mascherine di protezione, cercando di evitare “qualsiasi comunicazione” con l’esterno. “Normalmente, durante il Capodanno visitiamo le nostre famiglie e i nostri amici, le persone più anziane, per augurare loro ‘buon anno’. Ma quest’anno è diverso, non possiamo fare quello che vorremmo, possiamo soltanto restare in casa” racconta un cittadino. “Non so ancora i risultati. Sono un po’ preoccupato ho paura di essere infetto”, racconta un altro che ha effettuato il test per la positività al nuovo 2019-nCoV. L'articolo Coronavirus, la vita a Wuhan: strade deserte e cittadini chiusi in casa con le mascherine. “Tutti cercano di evitare anche le ... ilfattoquotidiano

