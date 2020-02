Champions League 2019/2020 su Mediaset in chiaro: tutte le partite (Di martedì 11 febbraio 2020) Le partite della Champions League 2019/2020 su Mediaset in chiaro Novità importante sul fronte dei diritti televisivi in chiaro della Champions League. Champions League 2019/2020 su Mediaset: dalla nuova stagione, in virtù di un accordo commerciale con Sky, il Biscione potrà trasmettere in chiaro sul digitale terrestre diversi match della massima competizione europea. Beffata la RAI, che aveva acquisito i diritti dello scorso anno e ha perso i diritti in chiaro nonostante vantasse un’opzione per il 2019/2020, che è stata di fatto ribaltata con l’intesa siglata con Sky. A nulla è valso il ricorso d’urgenza inoltrato dalla tv pubblica, che è stato rigettato dal Tribunale di Milano, sezione imprese. Successivamente il passaggio di consegne è stato ufficializzato anche dall’UEFA, con Mediaset che avrà dunque la possibilità di offrire ai suoi telespettatori il ... calcionews24

