Castelli – Bcc, borse di studio a soci laureati o diplomati nel 2019 (Di martedì 11 febbraio 2020) Castelli – Bcc, borse di studio a soci laureati o diplomati nel 2019 – Per il 2020 la Bcc dei Castelli Romani e del Tuscolo rinnova l’iniziativa delle borse di studio per i soci persone fisiche della banca e i loro figli. Le borse di studio saranno assegnate tra coloro che nel corso dell’anno 2019 abbiano conseguito una Laurea, un Diploma di secondo/primo grado di Scuola Secondaria o un Diploma di scuola primaria. I requisiti di partecipazione al bando sono: per i laureati una votazione minima di 105/110 nonché 28 anni non compiuti al momento della discussione della tesi per le Lauree Magistrali; per i diplomati di scuola secondaria di secondo grado una votazione minima di 90/100 e 20 anni non compiuti di età al momento del conseguimento del Diploma; per i diplomati di scuola secondaria di primo grado, una votazione pari almeno a 9; per la scuola primaria, una ... romadailynews

romadailynews : Castelli – Bcc, borse di studio a soci laureati o diplomati nel 2019: Castelli – Bcc, borse… - LavoroLazio_com : Castelli: BCC lancia borse di studio per i soci laureati o diplomati nel 2019 - radiortm : BCC dei Castelli e degli Iblei nella lista regionale banche - -