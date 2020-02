Attacco alla verità - Shock and Awe, la recensione: le bugie di Bush Jr. e il giornalismo a schiena dritta (Di martedì 11 febbraio 2020) La recensione di Attacco alla verità - Shock and Awe: le menzogne della Casa Bianca sull'Iraq smascherate da due giornalisti coraggiosi. Argomento scottante, ma il film di Rob Reiner convince poco e spreca un super cast. A volte capita che gli ingredienti siano prelibati, la ricetta sicuramente interessante, il cuoco potenzialmente valido, eppure alla fine il prodotto finale non soddisfa o quantomeno non delizia il palato nè placa la fame. Come vedremo in questa recensione di Attacco alla verità - Shock and Awe, film del 2017 arrivato da poco direct to video grazie a Koch Media, è esattamente quanto accaduto per il film di Rob Reiner, che sulla carta aveva tutto per essere interessante: una storia vera, un argomento scottante, un super cast e un regista esperto. Ma purtroppo ne è uscito un cocktail piuttosto insipido. ... movieplayer

TeresaBellanova : Piena solidarietà alla bravissima @elenabonetti. Inspiegabile l’attacco delle colleghe del Governo del Pd con una d… - 199leopoldo : RT @radio_liberta: L'11 febbraio 1945, al cimitero di Udine, i tedeschi fucilarono 21 partigiani. L'eccidio venne compiuto come rappresagli… - folucar : RT @Aramcheck76: Lungo thread in evoluzione sul numero dei feriti a seguito dell'attacco missilistico iraniano alla base di Al Asad. I feri… -