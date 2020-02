ATP Buenos Aires 2020: Lorenzo Sonego eliminato da Pablo Cuevas al primo turno. Avanzano Delbonis e Ruud (Di martedì 11 febbraio 2020) Si è fermata al primo turno l’avventura di Lorenzo Sonego nel torneo ATP di Buenos Aires, l’azzurro è stato sconfitto con un doppio 6-4 dall’uruguayano Pablo Cuevas. primo set molto combattuto con il tennista sudamericano capace di salvare una palla break nel secondo game. Identico scenario a parti invertite nel gioco successivo. Sul 3-2 il tennista numero 48 del mondo riesce a mettere pressione all’azzurro in risposta, procurandosi una palla break che sfrutta sfoderando la pesantezza del proprio dritto. Cuevas chiude in 39 minuti con il punteggio di 6-4. Il secondo set comincia sotto il segno delle difficoltà per entrambi i giocatori: Sonego nel primo game va sotto 0-30 e poi tiene il servizio, poi si procura una palla break annullata da Cuevas. Il torinese si ritrova ancora in difficoltà nel quinto game, ma per tre volte riesce a evitare che l’avversario gli tolga la ... oasport

