All’asta un’isola veneziana (Di martedì 11 febbraio 2020) Un’isola nella laguna veneziana del valore di oltre due milioni di euro ed un antico castello del XII Secolo. Sono alcuni degli immobili di significativo pregio storico e architettonico che saranno venduti all’asta nel 2020. A rivelarlo è l’ultimo Rapporto semestrale sulle aste immobiliari del Centro Studi Sogeea, presentato oggi nella Sala Nassirya del Senato. In particolare, il Castello risale al 1200 e l’isola è l’isolotto di Tessera usato un tempo dalla Serenissima come presidio militare: saranno battuti nei prossimi mesi, ma la procedura di vendita all’incanto è stata avviata nel 2019, avvertono gli analisti di Sogeaa. L’isolotto di Tessera sorge tra l’aeroporto Marco Polo e l’isola di Murano e sarà battuto all’incanto il 3 marzo prossimo. Oggetto di cronaca per un resort mai realizzato, la prima seduta di asta ... meteoweb.eu

