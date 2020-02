Ronaldo Juventus, bomba dalla Spagna: CR7 stufo, vuole andare via (Di lunedì 10 febbraio 2020) Ronaldo Juventus – Clamorosa indiscrezione di mercato proveniente dalla Spagna. Secondo quanto riportato da “Don Balon”, Cristiano Ronaldo sarebbe esploso dopo la pesante sconfitta di Verona ed è addirittura stufo dei propri compagni. Nonostante il suo rendimento e le dieci partite consecutive in gol, infatti, la Juventus continua a soffrire soprattutto in trasferta, dove ha raccolto ben tre sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato. Una situazione che avrebbe scatenato la rabbia dell’attaccante portoghese. Ronaldo Juventus, ritorno a Madrid? Come riferito dal portale spagnolo, CR7 non sarebbe felice a Torino e il Real Madrid starebbe pensando ad un clamoroso ritorno del cinque volte Pallone d’Oro. Florentino Perez non sarebbe affatto contrario a riportare il portoghese in ‘Blancos’. Leggi anche: Mercato Juventus, “The Sun” ... juvedipendenza

Ronaldo dopo Verona : “Non era il risultato che volevamo. Juventus - ora lavora sodo” : Cristiano Ronaldo , arrabbiato per la sconfitta di Verona , scuote la squadra con un messaggio su Instagram. Un posto molto chiaro, con riferimento alla forza del gruppo che deve lasciare alle spalle prestazione e ko: "Dobbiamo continuare a lavora re sodo per raggiungere i nostri obiettivi". E chiude con l'hashtag #finoallafine.Continua a leggere

Juventus - Ronaldo “macchina da gol” : da 11 anni segna almeno 20 reti : Non solo il record dei gol fatti consecutivamente, ma anche quello della doppia cifra: sono 11 anni che il portoghese segna almeno 20 gol Ancora un record. È un momento importante per il giocatore portoghese che continua a stupire tutti. Come riportato da Juventus News24, la rete di ieri sera segna ta contro il Verona lo ha portato a quota 20 in campionato. Questa è la sua undicesima stagione con almeno 20 gol messi a segno, un record davvero ...

Pagelle Verona Juventus : bene Ronaldo - flop Pjanic : Pagelle Verona Juventus – La Juventus frena sul campo del Verona : 2-1 il risultato, con Ronaldo che con un coast to coast apre le marcature. Poi arriva il pareggio firmato Borini per i gialloblu. A quattro minuti dalla fine arriva il penalty trasformato da Pazzini a gelare i bianconeri. La Juve non fa sua la partita e perde l’opportunità di allungare sulle rivali, Sarri esce dal Bentegodi con un ko. bene CR7, flop Pjanic . Pagelle ...

