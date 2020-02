“Non è vero”. Nina Moric, i lividi sul suo corpo non sono frutto di violenza. La verità ‘choc’ a Live Non è la D’Urso (Di lunedì 10 febbraio 2020) Continua la telenovela Nina Moric – Luigi Mario Favoloso. “Questa non è cronaca rosa, è un argomento molto delicato e si stanno anche prendendo in giro i magistrati che stanno lavorando su questa storia”. Con queste parole la bella Moric, a Live – Non è la D’Urso – ha parlato della storia con il suo ex che ha fatto perdere le sue tracce per un po’ per poi tornare. Lei, nel frattempo, lo ha accusato di violenza, di averla picchiata e minacciata. Lui, però, sempre da Barbara D’Urso, aveva negato tutto. E aveva detto che i lividi che Nina aveva mostrato in tv erano il frutto del suo autolesionismo. Ma stavolta è lei a negare. Solo che, in tv, oltre che molto dimagrita, Nina Moric appare particolarmente nervosa. Prende il telefono e mostra a tutti un’immagine dei suoi polsi pubblicati da Luigi Mario nel 2015 in cui si vedono dei tagli che Nina dice essersi procurata da piccola. E spiega di ... caffeinamagazine

Edgemoon__ : @lucaidek Non vero artista, artista punto. È questo il concetto che non ti arriva, secondo te non si sta facendo ai… - fitzkarraldo5 : @marcobologna_ ancora non riesco a credere a quanto è successo. Avevamo dominato in un lungo e in largo, gioco spum… - woketrashqueenn : RT @Desire25127389: Vero o non vero un limone di 40 minuti (????????) ve lo auguro di vero cuore perché si sente che alcuni ne hanno necessità… -