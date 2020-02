Morgan fa gravissime accuse contro Bugo e tira in ballo la Polizia (Di lunedì 10 febbraio 2020) Ieri sera Morgan è stato ospite a Live Non è la d’Urso e ha cantato la versione modificata della canzone presentata a Sanremo con Bugo, Sincero. Visualizza questo post su Instagram #1 su iTunes subito. #noneladurso Un post condiviso da BitchyF.it (@bitchyf.it) in data: 9 Feb 2020 alle ore 3:04 PST Il cantante ha anche rivolto a Bugo una pesante accusa. Secondo Morgan, il collega voleva mandare la Polizia a perquisire la sua stanza d’albergo. “Io mi sono pagato tutto, anche la benzina per andare a Sanremo. Ho pagato anche l’affitto di una chitarra per Bugo, che poi non ha usato. L’albergo è l’unica cosa che ha pagato lui e infatti la sera prima di Sanremo mi ha detto ‘tu non hai più una stanza’. Lui ha detto che non avevo più una stanza disponibile. Lui è pazzo, è pazzo. Poi ho una ... bitchyf

