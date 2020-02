Minisci: tanto divertimento e sana competizione per 240 piccoli atleti a Roccaraso (Di lunedì 10 febbraio 2020) Criterium Minisci a Roccaraso: partito il circuito riservato ai piccoli atleti dai 4 agli 8 anni. Domenica la prima delle 3 gare in cui divertimento e sviluppo motorio sono priorità assolute. Un vero esercito di piccoli sciatori ha invaso domenica la pista delle “Gravare” a Roccaraso, per il primo dei tre eventi in programma del Criterium Minisci. Erano 240 i bambini, da 4 a 8 anni, che si sono cimentati nel Mini Gigante organizzato dagli sci club Napoli, sci club 2010, SAI e sci club 3punto3, col supporto del Comitato Campano della Federazione Sport Invernali. Un clima festoso e divertente, un parterre di genitori, ma anche nonni, che hanno tifato per i piccoli sciatori accompagnati da oltre 30 allenatori che si dedicano ai mini atleti tutta la stagione. Tutti al cancelletto di partenza indossavano una felpa con gli stessi colori, grigia per le femminucce e azzurra per i maschietti, a ... 2anews

