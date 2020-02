Manifestazione in ricordo delle vittime delle foibe, presente anche Forza Nuova (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBattipaglia (Sa) – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Forza Nuova Battipaglia. “Una delegazione di militanti della sezione locale ha partecipato alla Manifestazione in ricordo delle vittime delle foibe nella piazza cittadina intitolata alla loro memoria. La nostra rappresentanza, priva di simboli di partito e munita soltanto di bandiere tricolori, ha inteso rendere il giusto e doveroso omaggio ai nostri concittadini rimasti vittime di quel brutale massacro ordito ai danni di tutti i connazionali residenti in quelle martoriate terre che pagarono con la propria vita, dopo aver subito indicibili sofferenze, il solo fatto di essere italiani. Il profondo legame che idealmente ci unisce a Loro rappresenta un profondo sentimento di fede e di amor patrio che il tempo non intaccherà mai ed il ricordo del loro martirio sarà sempre di stimolo ... anteprima24

