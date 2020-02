Lory Del Santo vs Antonio Zequila/ "E' andato all'Isola dei Famosi grazie a me" (Di martedì 11 febbraio 2020) Lory Del Santo vs Antonio Zequila al Grande Fratello vip 2020: "grazie a me è andato a L'Isola dei Famosi", ma tra noi non c'è stato "bum bum" ilsussidiario

barza__33 : RT @Ri_Ghetto: Lory Del Santo ONNIPRESENTE IN OGNI INCIUCIO #GFvip - itsmefra : RT @lamegastrega: Praticamente Lory Del Santo ha detto a Zequila “ringrazia il cielo sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato den… - cinzia_calanni : RT @GrandeFratello: Antonio Zequila ha tampinato davvero Lory Del Santo per un tornaconto personale? #GFVIP -