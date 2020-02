L’amica geniale 2 anticipazioni prima puntata: Lila torna dal viaggio di nozze e nulla è come prima (Di lunedì 10 febbraio 2020) Non potevano mancare le nostre anticipazioni della prima puntata de L’amica geniale 2. Vi abbiamo già raccontato quello che succederà in questa seconda stagione della serie italiana che racconta le vicende di Lila ed Elena, le due amiche che Elena Ferrante ha reso famose in tutto il mondo con la sua saga. Dopo gli eccezionali ascolti della prima stagione, L’amica geniale torna questa sera con Storia del nuovo cognome. Quattro le puntate de L’amica geniale che ci terranno compagnia in questi lunedì di febbraio. E noi vi raccontiamo tutto quello che succederà oggi su Rai 1. Si riprende da dove avevamo lasciato. Ricorderete che Lila aveva appena sposato il suo Stefano Caracci ma durante il banchetto nuziale qualcosa era andato storto. E così Lila parte rammaricata per il viaggio di nozze, una luna di miele che per lei sarà un vero e proprio incubo e, al suo ritorno nel ... ultimenotizieflash

