La commedia degli errori al Teatro Stabile Galleria Toledo (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Un’originale rivisitazione contemporanea de “La commedia degli errori” di William Shakespeare, scritta e interpretata da Daniele Marmi e Alessandro Marini che danno voce e volto a tutti i personaggi dell’opera giovanile del Bardo, sarà in scena con la regia di Eugenio Allegri al Teatro Stabile d’Innovazione Galleria Toledo (Via Concezione a Montecalvario, 34) diretto da Laura Angiulli, sabato 15 febbraio alle ore 20,30, con replica domenica 16 febbraio alle ore 18 (Biglietti: intero 15 euro, ridotto 12 euro, under 35 10 euro). Lo spettacolo, prodotto dalla Compagnia Lombardi-Tiezzi e da La Filostoccola, si avvale delle musiche di Francesco Li Causi, dei costumi di Gaia Moltedo e Michela Pagano e delle ... anteprima24

