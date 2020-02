Juventus | infortunio Douglas Costa | tegola per Sarri | i tempi di recupero

Juventus - infortunio Douglas Costa : condizioni e tempi di recupero : L'esterno offensivo brasiliano ha ancora una volta alzato bandiera bianca nel finale di Verona-Juve per l'ennesimo problema muscolare. Questa volta il fastidio riguarda il flessore della coscia sinistra. Non una buona notizia dunque per Sarri che rischia di perdere nuovamente il giocatore in un momento caldissimo della stagione, con tante partite in programma tra cui, la doppia sfida col Milan di Coppa Italia, il big match con l'Inter e gli ...

Verona-Juventus - infortunio Douglas Costa : è uscito per un problema al flessore : : Il calciatore brasiliano della Juventus ha accusato un problema al flessore della coscia sinistra che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco nella ripresa della gara che la squadra bianconera sta disputando a Verona.Continua a leggere

Infortunio Douglas Costa - problemi muscolari per il brasiliano in Verona-Juventus : Infortunio Douglas Costa – Si sta giocando Verona-Juventus, gara valevole per la ventitreesima giornata di Serie A. Brutte notizie per Sarri. Ha dovuto abbandonare il campo Douglas Costa, autore di una buona prova, con una traversa colpita. Il brasiliano, fragile dal punto di vista muscolare, ha avuto un problema al flessore della coscia. Lo staff medico della Juve gli ha applicato una borsa del ghiaccio sulla zona, le condizioni del ...

Juventus - un’altra tegola per Sarri : Bernardeschi si ferma ancora per infortunio : Dopo i precedenti infortuni, l'ex attaccante della Fiorentina si è nuovamente fermato a margine dell'ultimo allenamento che si è svolto alla Continassa. La conferma è arriva direttamente dal club campione d'Italia, che ha comunicato il risultato della risonanza magnetica: un affaticamento del muscolo soleo della gamba destra.Continua a leggere

Infortunio Bernardeschi - Juventus conferma il problema al muscolo soleo : Giungono novità importanti sulle condizioni di Bernardeschi dopo l’Infortunio: ecco il comunicato della Juventus in merito La Juventus ha pubblicato sul proprio sito ufficiale una nota riguardante l’Infortunio di Federico Bernardeschi. Ecco l’aggiornamento sulle condizioni del giocatore bianconero. «Federico Bernardeschi, dopo l’allenamento odierno, è stato sottoposto, presso il J|Medical, a risonanza magnetica che ha ...

Juventus - infortunio Pjanic : diagnosi e tempi di recupero : Juventus in ansia per l’infortunio di Pjanic, uscito anzitempo dal campo contro il Napoli. Ecco la diagnosi e i tempi di recupero La Juventus torna con le ossa rotte da Napoli, dove ha trovato la seconda sconfitta in campionato. La squadra bianconera è apparsa svogliata, forse stanca e scarica, incapace di tenere testa ad un […] L'articolo Juventus, infortunio Pjanic: diagnosi e tempi di recupero proviene da www.inews24.it.

Juventus - infortunio Pjanic : chiesto il cambio - bianconeri in ansia : Pjanic infortunio – Nel corso del match di stasera tra Napoli e Juventus il centrocampista dei bianconeri Miralem Pjanic ha chiesto il cambio in seguito a una contusione subita in un contrasto. Al suo posto Rabiot: il francese sostituisce il playmaker del mosaico tattico di Sarri con quest’ultimo in ansia per le condizioni del calciatore. Brutte notizie per la Juve, che ha dovuto rinunciare al suo numero cinque a partita in ...

Infortunio Pjanic : le condizioni del centrocampista della Juventus : Infortunio Pjanic: le condizioni del centrocampista della Juventus, costretto ad abbandonare il campo al 50' della gara contro il Napoli L’infermeria della Juventus non sorride. Miralem Pjanic è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco del San Paolo, durante la sfida contro il Napoli, per un problema fisico. Il centrocampista bianconera paga le conseguenze di un contrasto avvenuto nel primo tempo con l’azzurro Diego ...

Allan salta Napoli-Juventus per infortunio e vola in Brasile : diventa papà per la terza volta : Allan, che contro la Juventus non avrebbe giocato a causa di un infortunio, con il permesso della società è tornato in Brasile, dove la moglie ha dato alla luce il terzo figlio. Il centrocampista tornerà presto a Napoli, forse per decidere sul suo futuro. Allan è infatti un obiettivo di mercato di Inter e Everton.Continua a leggere

Infortunio Danilo - stop per il brasiliano : entra Cuadrado per la Juventus : Guai per la Juventus in Coppa Italia: Danilo si ferma contro la Roma a causa di un Infortunio. Le ultime sulle condizioni del terzino Danilo costretto ad abbandonare il palcoscenico di Juventus-Roma, gara valida per i quarti di Coppa Italia. Il giocatore bianconero ha lasciato il posto al 41′ per colpa di un Infortunio. Problema muscolare, quello che ha obbligato il terzino verdeoro a chiedere a Maurizio Sarri di sostituirlo. Si ...

Juventus - infortunio Alex Sandro : escluse fratture al costato : Alex Sandro non ce la farà a essere in campo mercoledì sera per la sfida dei quarti di Coppa Italia contro la Roma ma per fortuna le sue condizioni non sono preoccupanti. L'esito dei controlli diagnostici effettuati al "J Medical" nella giornata odierna hanno avuto esito positivo: sono state escluse fratture o lesioni costali.Continua a leggere

Juventus - infortunio Alex Sandro : botta al costato - recupero in tempi brevi : La Juventus è in costante emergenza difensiva e l'uscita dal campo di Alex Sandro dopo soli 21 minuti di uve-Parma aveva fatto scattare un altro allarme infortuni. Alla fine il brasiliano resterà a riposo pochissimo, per recuperare dalla botta al costato rimediata durante il riscaldamento. La sostituzione è stata preventiva.Continua a leggere

Juventus - infortunio Alex Sandro : bianconeri in ansia : Juventus Alex Sandro – Dopo i primi minuti di Juventus-Parma una pedina di Sarri è stata costretta a dare forfait. Cambio subito nella prima frazione di gioco, con il tecnico toscano che perde un tassello per il suo mosaico tattico. Brutte notizie per i bianconeri, che ora dovranno avere a che fare con un’altra tegola sommata a quelle di Demiral e Chiellini. Juventus, Alex Sandro infortunato: bianconeri in ansia Nei primi 20 minuti ...

Infortunio Alex Sandro - il terzino della Juventus costretto ad uscire : Infortunio Alex Sandro – Si sta giocando il posticipo della domenica valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A, in campo Juventus e Parma con i bianconeri intenzionati a sfruttare il nuovo passo falso dell’Inter, i nerazzurri sono stati fermati in trasferta dal Lecce. La squadra di Maurizio Sarri sta attraversando un ottimo momento e ha messo alle spalle la sconfitta in Supercoppa italiana contro la Lazio. Nel ...