Gli italiani sono sempre più disposti a fare prestiti in crowdfunding (Di lunedì 10 febbraio 2020) (Foto: Shutterstock) I prestiti online in crowdfunding sono sempre più amati dagli italiani, che cercano forme d’investimento alternative per i propri risparmi. A rivelarlo sono i dati diffusi da Starteed, società specializzata in infrastrutture tecnologiche dedicate al crowdfunding, nel rapporto annuale sullo stato del settore in Italia. A livello di raccolta complessiva, nel 2019 il mercato italiano vale 192 milioni di euro (+89% rispetto al 2018) e la parte del leone è quella del lending che pesa ben 108 milioni (il 55% del totale), con il grosso della raccolta attraverso i portali October (che arriva dalla Francia), Borsadelcredito e Soisy. Il successo del prestito Ma cos’è il lending crowdfunding? Si tratta di un prestito a persone fisiche o aziende, realizzato attraverso portali online specializzati. Parliamo di capitale di debito, che viene remunerato a un tasso stabilito, allo ... wired

