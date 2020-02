Giuseppe Sciannimanico: il caso del giovane ucciso a Bari (Di lunedì 10 febbraio 2020) Come è morto Giuseppe Sciannimanico: il caso del giovane ucciso a Bari nell’ottobre 2015, le indagini per scoprire l’autore del brutale delitto. Agente immobiliare di 28 anni, Giuseppe Sciannimanico venne ucciso a Bari il 26 ottobre 2015. Il delitto ebbe vasto rilievo all’epoca nell’opinione pubblica: molti gli aspetti che non erano chiari e su cui … L'articolo Giuseppe Sciannimanico: il caso del giovane ucciso a Bari è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

RaiTre : Nel quartiere Japigia di Bari, il 26 ottobre 2015, un giovane, Giuseppe Sciannimanico, appena sceso dal suo motorin… -