Giulia Bongiorno consiglia a Salvini di non dare l’ok sulla Gregoretti (Di lunedì 10 febbraio 2020) Accadono cose strane nei dintorni della Lega riguardo il voto sulla Gregoretti che dovrebbe andare in scena a breve in Senato. Ieri il Corriere della Sera ha raccontato che il Carroccio si sta per rimangiare l’ok dato in Commissione per astenersi o uscire dall’Aula di Palazzo Madama. Oggi Marco Cremonesi, sempre sul Corriere, sente Giulia Bongiorno, parlamentare della Lega ed avvocata, che dà pubblicamente consigli al Capitano sulla questione suggerendo alla Lega di non avallare la linea dell’autorizzazione a procedere. Una scelta abbastanza incomprensibile in primo luogo perché non si capisce la necessità di farlo in un’intervista invece che in un colloquio privato con il Capitano e in secondo luogo perché l’argomento della Bongiorno pare assai debole: «Io spero davvero che Matteo Salvini decida di non avallare la linea dell’autorizzazione a procedere nei ... nextquotidiano

