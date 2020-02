GF Vip 2020, salta l’ospitata di Miriana Trevisan: le sue parole (Di lunedì 10 febbraio 2020) Miriana Trevisan non entrerà stasera al Grande Fratello Vip 4: le sue parole Il Grande Fratello Vip continua la sua corsa verso ascolti al di sotto delle aspettative e l’hype che crolla puntata dopo puntata. Dopo la settimana di Sanremo avere Canale 5 sul proprio schermo è quasi spiazzante eppure questa sera c’è un’altra puntata del GF Vip 4 condotta da Alfonso Signorini (con i due opinionisti Pupo e Wanda Nara) dove si sarebbe dovuto vedere l’ennesimo confronto tra Pago e Miriana Trevisan se solo quest’ultima non avesse decido di rifiutare di entrare nella casa più spiata d’Italia. salta l’ospitata di Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip, ecco le sue parole sui social: “Carissimi, non entrerò nella casa del Grande Fratello Vip questa sera. La vedrò insieme a voi da casa. Respect”. GF Vip, Pago e Serena Enardu: Miriana ... lanostratv

