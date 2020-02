Fiorentina, Rocco Commisso: lectio magistralis sulla sua storia in Consiglio regionale (Di lunedì 10 febbraio 2020) L’incontro, dal titolo «Rocco Commisso: a business succes story between the American and the Italian cultures», si terrà mercoledì 12 febbraio alle 16.30 nell’Auditorium G. Spadolini di palazzo del Pegaso, in via Cavour 4 a Firenze. Commisso incontrerà gli studenti statunitensi a Firenze per parlare di affari, imprenditoria, sport, management, competenze interculturali firenzepost

Eurosport_IT : 'La Juventus non ha bisogno degli aiuti arbitrali. Questo schifo di arbitraggio deve cambiare' ?? Rocco Commisso co… - FirenzePost : Fiorentina, Rocco Commisso: lectio magistralis sulla sua storia in Consiglio regionale - quintonoimbrog1 : @RoccoCommisso6 Pensaci bene Rocco perché una grande squadra come una casa si costruisce dalle fondamenta. E le fon… -