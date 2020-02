Elettra Lamborghini scontro con la Lucarelli a Domenica In (Di lunedì 10 febbraio 2020) Selvaggia Lucarelli, Mara Maionchi e Mara Venier attaccano Elettra Lamboghini che scappa da Domenica In per non vedere la Lucarelli In molti al Festival di Sanremo si sono domandati che diavolo ci facesse Elettra Lamborghini tra i big della canzone italiana: una delle motivazioni più fondate, pare essere quella dello share. Avere una stella del trash su Instagram seguita da milioni di ragazzi, ha permesso a Sanremo di tenereArticolo completo: Elettra Lamborghini scontro con la Lucarelli a Domenica In dal blog SoloDonna solodonna

trash_italiano : Non chiedetemi perché ma ogni tanto, nel bel mezzo della giornata, ripenso al fatto che abbiamo davvero mandato Ele… - trash_italiano : ELETTRA, ELETTRA LAMBORGHINI DÀ BUCA A #DOMENICAIN. - trash_italiano : ELETTRA ELETTRA LAMBORGHINI #Sanremo2020 -