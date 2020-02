Egitto, su Patrick George Zaky il governo italiano può fare la differenza (Di lunedì 10 febbraio 2020) Un sospetto, ricercato dalla polizia e fuggito in Italia per promuovere l’omosessualità. Così in Egitto viene descritto Patrick George Zaky, il ricercatore di 27 anni che si trova dall’8 febbraio in detenzione preventiva nella città di Mansoura, dove è previsto che resterà per almeno 15 giorni. Come sappiamo, Zaky era partito da Bologna, dove frequenta un master presso l’Università, per trascorrere un periodo di vacanza nella sua città natale, Mansoura, in Egitto. Una volta atterrato all’aeroporto del Cairo, la notte tra il 6 e il 7 febbraio, è scomparso per 24 ore. Nessuno, compresi i suoi genitori, è stato inizialmente informato del suo arresto. Poi è ricomparso sabato 8, negli uffici della procura di Mansoura, che nel pomeriggio hanno disposto i consueti 15 giorni di detenzione preventiva. Rinnovabili per mesi, se non per anni, senza che le indagini facciano passi avanti. Perché non ... ilfattoquotidiano

