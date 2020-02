Davide Desario: chi è il giornalista e direttore di Leggo (Di lunedì 10 febbraio 2020) Davide Desario è un giornalista italiano, direttore dal 2018 del quotidiano di informazione gratuito Leggo.Davide Desario: chi è, età, lavoro, vita privata del giornalistaNato a Roma nel 1971, Davide Desario ha iniziato ben presto la sua carriera in ambito giornalistico, figurando per tanti anni come firma del quotidiano romano Il Messaggero.Presso la redazione del giornale romano si è occupato sempre di inchieste e politica, fino a diventare in tempi recenti caporedattore responsabile della versione web del giornale. In particolare, si è occupato di sviluppare le piattaforme social de Il Messaggero e il progetto MessaggeroTV, raggiungendo l’importante traguardo di quasi 2 milioni di utenti unici.Dal 2018 viene nominato invece direttore del quotidiano di informazione gratuito Leggo, lasciando così Il Messaggero in una sorta di scambio con Alvaro Moretti, che è diventato ... italiasera

