Datevi una calmata, Gianni Morandi non ha “quasi” vinto l’Oscar per Parasite (Di lunedì 10 febbraio 2020) Parasite, il film del regista sudcoreano Bong Joon-ho, ha trionfato agli Oscar aggiudicandosi il premio come miglior film, miglior film straniero, miglior sceneggiatura e miglior regia. Una vittoria storica perché è il primo film non in lingua inglese a vincere il premio più ambito (sia La Vita è Bella che La Grande Bellezza avevano vinto la statuetta per i film stranieri). Quella strana voglia di mettere un tricolore inutile a garanzia di qualità su ogni prodotto Per certa stampa italiana però la notizia è un’altra. Perché nella colonna sonora del film c’è una canzone di Gianni Morandi In ginocchio da te. A ricordarlo era stato lo stesso Morandi, con assoluta modestia e senza alcuna pretesa, che in un post di un paio di giorni fa aveva scritto che «nelle nomination per il miglior film c’è anche Parasite, un film coreano, che ha nella sua colonna sonora, una canzone ... nextquotidiano

Noovyis : (Datevi una calmata, Gianni Morandi non ha “quasi” vinto l’Oscar per Parasite) Playhitmusic -… - neXtquotidiano : Datevi una calmata, Gianni Morandi non ha 'quasi' vinto l'Oscar per #Parasite - PasquinoSalento : Del resto è palese che sono peggio i grillini di capitan Moijto. Beh datevi una mossa e gettate la maschera che ave… -