Coronavirus, il 17enne rimasto a Wuhan: “Non ce la faccio più” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Lo studente 17enne rimasto a Wuhan, in Cina, a causa dell’epidemia del Coronavirus, ammette di non farcela più. Il ragazzo è davvero sconsolato dopo la partenza degli otto connazionali, avvenuta sabato dall’aeroporto di Wuhan. Gli italiani hanno finalmente avuto la possibilità di tornare a casa, ma il 17enne friulano non ha avuto lo stesso destino. Com’era già accaduto domenica 2 febbraio, lo studente è rimasto a terra e il motivo è sempre lo stesso: le poche linee di febbre gli impediscono di imbarcarsi. Pertanto, le autorità cinesi hanno nuovamente deciso di non farlo uscire dall’area partenze dello scalo. Coronavirus, 17enne rimasto A Wuhan IN CINA: ECCO COME POTRÀ TORNARE IN ITALIA “Sono triste, è la seconda volta che non parto”, ha dichiarato il 17enne italiano rimasto a Wuhan in Cina. Il morale dello studente è a terra, in quanto ... ultimenotizieflash

