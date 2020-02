Cipolletta (Cci): 'Su recepimento norme disponibili a collaborare' (Di lunedì 10 febbraio 2020) Genova, 7 feb.(Adnkronos) - "La direttiva sul copyright è stata approvata in sede Europea e deve essere applicata in Italia come in tutti gli altri paesi. Il nostro appello è che il governo faccia bene e rapidamente, nel senso che questa direttiva deve essere applicata in maniera corretta e coerente liberoquotidiano

Cipolletta Cci Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Cipolletta Cci